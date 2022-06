Barcellona | Lewandowski ad un passo | in settimana la chiusura

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 giugno 2022) Per Robertalè questione di giorni, forse di ore. Quel che è certo, secondo il quotidiano catalano Sport, è che entro questasi concretizzerà il trasferimento dell’attaccante del Bayern Monaco in blaugrana. È già in programma un incontro imminente fra gli emissari del club blaugrana e i dirigenti tedeschi per formalizzare il passaggio dell’attaccante polacco, che dunque chiuderà la propria esperienza nella società più titolata di Germania. Da tempoaveva dichiarato di voler lasciare la Bundesliga, ora sta per essere accontentato. SportFace.