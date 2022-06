Ballottaggi 2022: dove la corsa è ancora aperta? Le partite più importanti (Di lunedì 20 giugno 2022) Ballottaggi 2022: il primo turno dell’ultima tornata di Amministrative si è svolto domenica 12 giugno, dove nessun candidato ha raggiunto la maggioranza dei voti si è reso necessario il secondo. Partita ancora aperta in molti capoluoghi: una panoramica sulle partite più importanti. Mascherine 30 giugno: raccomandazione anche nel privato? Ultime notizie Ballottaggi 2022: occhi puntati su Verona Ballottaggi 2022: domenica 26 giugno 2022 si terrà il secondo turno dell’ultima tornata di Amministrative in ben 13 capoluoghi. C’è sicuramente una partita che attira l’attenzione più delle altre: si tratta di quella di Verona, dove si sfideranno Tommasi per ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 20 giugno 2022): il primo turno dell’ultima tornata di Amministrative si è svolto domenica 12 giugno,nessun candidato ha raggiunto la maggioranza dei voti si è reso necessario il secondo. Partitain molti capoluoghi: una panoramica sullepiù. Mascherine 30 giugno: raccomandazione anche nel privato? Ultime notizie: occhi puntati su Verona: domenica 26 giugnosi terrà il secondo turno dell’ultima tornata di Amministrative in ben 13 capoluoghi. C’è sicuramente una partita che attira l’attenzione più delle altre: si tratta di quella di Verona,si sfideranno Tommasi per ...

Agenzia_Ansa : 'Uno tsunami': risultato storico per il Rassemblement National di Marine Le Pen che fa incetta di seggi all'Assembl… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: 'Uno tsunami': risultato storico per il Rassemblement National di Marine Le Pen che fa incetta di seggi all'Assemblée Nat… - GaetanoGorgoni : #Amministrative2022 Ballottaggi a #Galatina, diplomazia Pd a lavoro per Antonica vicesindaca con Amante? Morciano:… - TrendOnline : Elezioni Amministrative 2022: domenica 26 giugno turno di ballottaggio. Ecco la situazione in #Emilia #Romagna: com… - TrendOnline : #Amministrative 2022. Domenica 26 giugno italiani di nuovo chiamati alle #urne, sempre dalle 7 alle 23 per i ballot… -