Ucraina | Zelensky | ' non cederemo sud del paese a nessuno'

Kiev, 19 giu. (Adnkronos) - "Non cederemo il sud del paese a nessuno, riprenderemo tutto quello che è nostro, il mare sarà ucraino e sicuro". Lo ha scritto questa mattina il capo di stato ucraino Volodymyr Zelensky sul sito della presidenza, rilanciato da Ukrinform. Zelensky è appena tornato da una visita fatta ieri alle città portuali di Miykolaiv e Odessa, nel sud del paese minacciato dall'invasione russa.

