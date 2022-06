Ucraina: Johnson, 'tempo fattore vitale, prepararsi a una guerra lunga'' (Di domenica 19 giugno 2022) Milano, 19 giu. (Adnkronos) - Occorre ''prepararsi a una lunga guerra in Ucraina''. Così Il primo ministro britannico Boris Johnson in un suo scritto per Sunday Times spiega che ''il tempo è adesso un fattore vitale'' e invita i paesi che sostengono l'Ucraina ad una "la resistenza strategica per sopravvivere e alla fine prevalere". Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Milano, 19 giu. (Adnkronos) - Occorre ''a unain''. Così Il primo ministro britannico Borisin un suo scritto per Sunday Times spiega che ''ilè adesso un'' e invita i paesi che sostengono l'ad una "la resistenza strategica per sopravvivere e alla fine prevalere".

