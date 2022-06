Red: in arrivo il manga spinoff sulla boy band 4*Town (Di domenica 19 giugno 2022) Nel 2023 verrà pubblicato un manga spinoff del film animato Red in cui si racconteranno degli eventi con al centro il gruppo 4*Town. Il film animato Red ha portato alla creazione di un manga spinoff che verrà pubblicato da Viz Media nella primavera 2023. La casa editrice ha compiuto l'annuncio via Twitter svelando che la storia sarà scritta dall'artista canadese Dirchansky, mentre le illustrazioni sono di KAlfee. Il manga ispirato a Red permetterà di "andare dietro le quinte" della vita della boy band 4*Town, tanto amata dalle giovani protagoniste del film animato della Pixar e della Disney. Il lungometraggio è stato diretto da Domee Shi e racconta la storia della tredicenne Mei (Rosalie Chiang), che deve fare i conti con una madre iper-protettiva … Leggi su movieplayer (Di domenica 19 giugno 2022) Nel 2023 verrà pubblicato undel film animato Red in cui si racconteranno degli eventi con al centro il gruppo. Il film animato Red ha portato alla creazione di unche verrà pubblicato da Viz Media nella primavera 2023. La casa editrice ha compiuto l'annuncio via Twitter svelando che la storia sarà scritta dall'artista canadese Dirchansky, mentre le illustrazioni sono di KAlfee. Ilispirato a Red permetterà di "andare dietro le quinte" della vita della boy, tanto amata dalle giovani protagoniste del film animato della Pixar e della Disney. Il lungometraggio è stato diretto da Domee Shi e racconta la storia della tredicenne Mei (Rosalie Chiang), che deve fare i conti con una madre iper-protettiva …

