Nuoto, Mondiali Budapest 2022, seconda giornata. Martinenghi e Ceccon: è assalto al podio iridato (Di domenica 19 giugno 2022) Due le carte da medaglia per l’Italia del Nuoto nella seconda giornata dei Mondiali di Nuoto a Budapest. La squadra italiana ha iniziato discretamente l’avventura mondiale, confermando che questo evento è stato preparato ma, di fatto, è una tappa di passaggio verso l’Europeo di Roma. C’è, però, chi ha a Budapest una grande occasione ed è sicuramente Nicolò Martinenghi che affronta un Mondiale senza gli avversari di sempre, in particolare Peaty, Shymanovich e Sakci e dunque può dare oggi l’assalto all’oro più ambito, quello dei 100 rana. Gli avversari sono l’olandese Arno Kamminga, che gode dei favori del pronostico, e lo statunitense Nick Fink che sembra avere qualcosa in meno dei due avversari. Obiettivo minimo il ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Due le carte da medaglia per l’Italia delnelladeidi. La squadra italiana ha iniziato discretamente l’avventura mondiale, confermando che questo evento è stato preparato ma, di fatto, è una tappa di passaggio verso l’Europeo di Roma. C’è, però, chi ha auna grande occasione ed è sicuramente Nicolòche affronta un Mondiale senza gli avversari di sempre, in particolare Peaty, Shymanovich e Sakci e dunque può dare oggi l’all’oro più ambito, quello dei 100 rana. Gli avversari sono l’olandese Arno Kamminga, che gode dei favori del pronostico, e lo statunitense Nick Fink che sembra avere qualcosa in meno dei due avversari. Obiettivo minimo il ...

