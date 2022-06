Novoli Lecce | donna uccisa dal merito | poi si toglie la vita

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 19 giugno 2022) Un uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la. La fredda sintesi di quanto accaduto sabato notte è quella che assomiglia purtroppo a tante altre storie tragiche familiari. Due vite spezzate al culmine di un dramma avvenuto a, in provincia di. Si ipotizza un litigo tra La prima vittima è unadi 38 anni. Secondo le ricostruzioni emerse, aveva avuto un litigio con il marito. Una discussione che aveva raggiunto toni alti al punto da far sentire le urla anche al di fuori dall'abitazione. Sarebbe stato al culmine della lite che il marito l'avrebbe colpito con una coltellata. I figli non erano in casa, poiché a casa della nonna. In seguito si sarebbe allontanato in macchina, non prima di aver avvertito la madre. E sarebbe stata proprio la suocera della...