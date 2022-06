MotoGP, Fabio Quartararo: “Una gara durissima, e una vittoria importante. Le gomme hanno degradato più del previsto” (Di domenica 19 giugno 2022) Fabio Quartararo festeggia e ne ha ben donde dopo aver vinto il Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Sul tracciato del Sachsenring il pilota francese ha messo in scena l’ennesima gara impeccabile della sua stagione e contemporaneamente pone ormai una seria ipoteca sul bis iridato, grazie anche alla nuova caduta di Francesco “Pecco” Bagnaia. Partenza perfetta, primo già in curva 1, quindi fuga inesorabile verso un successo in carrozza, esattamente come accaduto due settimane fa al Montmelò. In questo momento il portacolori della Yamaha non sembra avere rivali e vanta una superiorità mentale e tecnica impareggiabile per tutto il resto del gruppo. Anche la classifica generale inizia a farsi quanto mai interessante, con un margine di 34 punti sul più immediato inseguitore, Aleix ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022)festeggia e ne ha ben donde dopo aver vinto il Gran Premio di Germania, decimo appuntamento del Mondiale2022. Sul tracciato del Sachsenring il pilota francese ha messo in scena l’ennesimaimpeccabile della sua stagione e contemporaneamente pone ormai una seria ipoteca sul bis iridato, grazie anche alla nuova caduta di Francesco “Pecco” Bagnaia. Partenza perfetta, primo già in curva 1, quindi fuga inesorabile verso un successo in carrozza, esattamente come accaduto due settimane fa al Montmelò. In questo momento il portacolori della Yamaha non sembra avere rivali e vanta una superiorità mentale e tecnica impareggiabile per tutto il resto del gruppo. Anche la classifica generale inizia a farsi quanto mai interessante, con un margine di 34 punti sul più immediato inseguitore, Aleix ...

Pubblicità

RaiNews : La Yamaha non vinceva al Sachsenring dal 2009 con Valentino Rossi. Per Quartararo è 11esima vittoria in top-class,… - OA_Sport : #MotoGP, Fabio #Quartararo: “Una gara durissima, e una vittoria importante. Le gomme hanno degradato più del previs… - giulibianchiii : RT @sonocancro: guido meda: “c’è qualcosa di meglio di guidare una motogp?” fabio quartararo: “no, magari con una ragazza…” poi chiedetem… - mar9he : Fabio sta morendo mentre sta facendo l'intervista #MotoGP #GermanGP - btx_an : RT @MotoetGPaddict: Fabio Quartararo 1 Johann Zarco 2, simple, basique ???? #MotoGP #GermanGP -