Meteo | le previsioni di lunedì 20 giugno | ecco le città in cui farà più caldo

(Di domenica 19 giugno 2022) Si apre una settimana rovente per l’Italia, con l'anticiclone Caronte che prende il posto di Scipione: porta sole e temperature che nei prossimi giorni schizzeranno fino a 38-40 gradi, anche oltre al Sud.tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, tranne nel pomeriggio qualche temporale lungo i confini alpini orientali e qualche annuvolamento sui rilievi di Calabria e Sicilia. Attesi 36 gradi a Bologna, oltre i 30 anche Milano, Firenze, Roma

Meteo per Domenica 19 Giugno 2022, Livorno. Giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso e caldo, temperatura minima 23°C, massima 33°C ...di Redazione Milano. Inizio di settimana all'insegna del bel tempo, con temperature massime, durante il giorno, mai sotto i 35 gradi. Poche novità anche per martedì 21 giugno, a Milano giornata di sol ...