Matteo Berrettini vince il torneo del Queen's (per la seconda volta in due anni) (Di domenica 19 giugno 2022) Matteo Berrettini vince il torneo del Queen's, facendo il bis del successo ottenuto un anno fa. Il numero uno del tennis italiano ha battuto il serbo Filip Krajinovic in due set con il punteggio di 7-5 6-4. Di nuovo campione. Il tennista romano è il re dell'erba londinese per la seconda volta. Dopo il titolo nell'Atp 250 di Stoccarda, al rientro dopo tre mesi di stop, Berrettini conferma il titolo. Per l'infortunio al polso era stato costretto a saltare i tornei di Madrid, Montecarlo, gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros. Matteo Berrettini è stato il primo tennista italiano nella ...

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini batte Botic van de Zandschulp in 2 set e conquista la finale dell'ATP Que… - SuperTennisTv : ???????????????????????????? ?? Matteo #Berrettini si impone su Krajinovic 7-5 6-4 e si conferma ???????????????? dell'#ATP 500 del Quee… - ItaliaTeam_it : Matteooooooooooo! ???? Matteo Berrettini batte in due set Filip Krajinovic e trionfa al Queen’s! #ItaliaTeam |… - edensexuaI : machissene dei mondiali e della nazionale quando c'abbiamo matteo berrettini - PiccolaCheryl : RT @yleniaindenial1: S1 S2 BACK TO BACK SEMPLICEMENTE MATTEO BERRETTINI ?????? -