M5S-Di Maio, Salvini: "Problema per governo" (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - ''Non lo so, sono impegnato a seguire le tematiche delle famiglie, non metto becco in casa altrui. Sicuramente è un Problema per il governo e per l'Italia se vanno avanti a litigare per giorni''. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Zona Bianca su Retequattro rispondendo sull'ipotesi di espulsione di Luigi Di Maio dal M5S. ''Oggi ho fatto benzina a 2,40 euro al litro, la priorità per la Lega in questa settimana è di avere un nuovo decreto sconto benzina, luce e gas. Il governo entro l'8 luglio deve rinnovare lo sconto e affrontare il tema della siccità perché anche gli agricoltori aspettano dei ristori mentre i 5 Stelle stanno litigando'', ha aggiunto Salvini. Il leader della Lega si è soffermato sull'exploit di Marine Le Pen nelle elezioni ... Leggi su iltempo (Di domenica 19 giugno 2022) Roma, 19 giu. (Adnkronos) - ''Non lo so, sono impegnato a seguire le tematiche delle famiglie, non metto becco in casa altrui. Sicuramente è unper ile per l'Italia se vanno avanti a litigare per giorni''. Lo ha detto il leader della Lega Matteoa Zona Bianca su Retequattro rispondendo sull'ipotesi di espulsione di Luigi Didal M5S. ''Oggi ho fatto benzina a 2,40 euro al litro, la priorità per la Lega in questa settimana è di avere un nuovo decreto sconto benzina, luce e gas. Ilentro l'8 luglio deve rinnovare lo sconto e affrontare il tema della siccità perché anche gli agricoltori aspettano dei ristori mentre i 5 Stelle stanno litigando'', ha aggiunto. Il leader della Lega si è soffermato sull'exploit di Marine Le Pen nelle elezioni ...

Pubblicità

borghi_claudio : Primo atto: 'il GRAN CONSIGLIO DEL GRILLISMO' di oggi con lo show conte di maio. Il M5S rischia di finire con 20 pa… - fattoquotidiano : M5S, Alessandra Todde contro Di Maio: “Gravissimo che un ministro degli esteri si esprima in questo modo, parole pr… - fattoquotidiano : M5s, ecco chi sono i 14 componenti del Consiglio nazionale che discuterà il caso Di Maio e la linea politica sulle… - sciltian : RT @jacopo_iacoboni: Il tema odierno imho non è l’implosione del M5S, e neanche l’atlantismo di Di Maio, il tema è questa domanda: perché… - Blinky74 : RT @vitalbaa: Facile ora per Di Maio spacciarsi per statista, al confronto con i suoi colleghi del M5S. Mi stupisce non che lui si atteggi… -