La prof trans suicida dopo la gogna Il ministero indaga sul demansionamento

Il ministero dell'Istruzione ha avviato un approfondimento per tentare di ricostruire la vicenda della professoressa Cloe Bianco, 58 anni, di Maracon (Venezia) trovata carbonizzata nel suo camper in ...Latransgender era conosciuta da tutti, dopo che nel novembre del 2015 si presentò in classe vestita da donna (fino al giorno prima era un docente di sesso maschile) e con una precisa richiesta ...Il ministero dell’Istruzione ha avviato un approfondimento per tentare di ricostruire la vicenda della professoressa Cloe Bianco, 58 anni, di Maracon (Venezia) trovata carbonizzata nel suo camper in u ...Secondo Pino Turi, segretario generale Uil Scuola, il ministero "è colpevole in quanto è stato complice di quanto accaduto" ...