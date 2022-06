Inter | ecco il rinnovo di Inzaghi | annuncio atteso in settimana

Pubblicità

Inter : ?? | REWATCH Ecco le migliori giocate della stagione di Nicolò Barella?? #ForzaInter - Inter : ?? | JUKEBOX Ecco il risultato di #InterJukebox di questa settimana! La miglior rimonta della stagione che avete… - Gazzetta_it : Clamoroso: Inter-#Lukaku, ci siamo. Ecco tutti i dettagli #calciomercato - bbssnts : RT @Inter: ?? | REWATCH Ecco le migliori giocate della stagione di Nicolò Barella?? #ForzaInter - tuttocalcioweb1 : #CalciomercatoInter, domani il summit per il #Lukaku-bis: ecco i dettagli #Calciomercato #Inter -

MILANO - In settimana l'annuncerà il rinnovo di contratto di Inzaghi che tra l'altro oggi, per motivi familiari, sarà costretto a interrompere le sue vacanze e rientrare a Milano. Il tecnico, che vincendo due trofei (e ...... uno dei 'fedelissimi' di Allegri che lo fece esordire in A, con la maglia del Milan, nel 2011... ANDRE' ONANA (Ajax - firmerà con l') Valore di mercato: 12 milioni Vai alla FotogalleryMilinkovic-Savic Inter - L'Inter di Simone Inzaghi potrebbe allestire una squadra da capogiro, capace di giocarsela alla pari con ogni squadra.Il pesante rosso a bilancio a cui va incontro il Paris-Saint Germain rischia di far saltare il trasferimento di Milan Skriniar a Parigi. Ne è sicuro L'Equipe, che tra ...