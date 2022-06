Il Newcastle ha dato la possibilità di siglare un accordo a prezzo ridotto con Eric Bailly (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 17:21:43 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La voce proveniente dai media inglesi domenica suggerisce che al Newcastle United è stata offerta l’opportunità di piombare per un membro sfavorito della linea di fondo del Manchester United. Il giocatore in questione? Eric Bailly. Ovviamente è risaputo che coloro che occupano una posizione di potere al St. James’ Park sono alla ricerca di rinforzi nel cuore della difesa del club quest’estate. Il fuoriclasse del LOSC Lille Sven Botman, nel frattempo, è da tempo considerato il bersaglio di prima scelta da parte di Eddie Howe e co. LILLE – Sven Botman soffre di uno stiramento al tendine del ginocchio durante la partita di UEFA Champions League tra Lille OSC e Chelsea FC allo Stade Pierre Mauroy il 16 marzo 2022 a Lille, in Francia. ANP Altezza ... Leggi su justcalcio (Di domenica 19 giugno 2022) 2022-06-19 17:21:43 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La voce proveniente dai media inglesi domenica suggerisce che alUnited è stata offerta l’opportunità di piombare per un membro sfavorito della linea di fondo del Manchester United. Il giocatore in questione?. Ovviamente è risaputo che coloro che occupano una posizione di potere al St. James’ Park sono alla ricerca di rinforzi nel cuore della difesa del club quest’estate. Il fuoriclasse del LOSC Lille Sven Botman, nel frattempo, è da tempo considerato il bersaglio di prima scelta da parte di Eddie Howe e co. LILLE – Sven Botman soffre di uno stiramento al tendine del ginocchio durante la partita di UEFA Champions League tra Lille OSC e Chelsea FC allo Stade Pierre Mauroy il 16 marzo 2022 a Lille, in Francia. ANP Altezza ...

