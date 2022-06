GP Germania, Moto3: vittoria per Guevara davanti a Foggia (Di domenica 19 giugno 2022) È andato in archivio il GP Germania della Moto3 con la vittoria, strameritata, di Izra Guevara su GasGas che si conferma dopo l’affermazione di Barcellona. Lo spagnolo ha impresso il suo ritmo alla gara tagliando il traguardo davanti al resto del gruppo. Buona corsa per Dennis Foggia su Leopard Racing che ha recuperato nel finale diverse posizioni. Il podio è stato chiuso da Sergio Garcia Dols che ha confermato l’ottimo momento della GasGas. GP Germania, Moto3: l’ordine di arrivo al Sachsenring Veduta aerea del circuito del Sachsenring – Photo credit: raceshift.co.ukEcco l’ordine di arrivo finale sul tracciato teutonico per la classe più “piccola” del Motomondiale: 1 28 Izan Guevara GASGAS 27 – 25 2 7 Dennis ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 giugno 2022) È andato in archivio il GPdellacon la, strameritata, di Izrasu GasGas che si conferma dopo l’affermazione di Barcellona. Lo spagnolo ha impresso il suo ritmo alla gara tagliando il traguardoal resto del gruppo. Buona corsa per Dennissu Leopard Racing che ha recuperato nel finale diverse posizioni. Il podio è stato chiuso da Sergio Garcia Dols che ha confermato l’ottimo momento della GasGas. GP: l’ordine di arrivo al Sachsenring Veduta aerea del circuito del Sachsenring – Photo credit: raceshift.co.ukEcco l’ordine di arrivo finale sul tracciato teutonico per la classe più “piccola” del Motomondiale: 1 28 IzanGASGAS 27 – 25 2 7 Dennis ...

