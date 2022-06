GP Canada, Qualifiche F1: autostrada verso la vittoria per Verstappen? (Di domenica 19 giugno 2022) Tutto apparecchiato. Il GP Canada, che ieri ha mandato in pista le Qualifiche di Formula 1, potrebbe diventare il primo Gran Premio spartiacque di questa stagione. Nel sabato dedicato alla prova cronometrata più importante, infatti, Max Verstappen ha confermato il suo feeling con Montreal celebrato nel venerdì conquistando una pole position dal sapore di polizza sulla vittoria finale. Charles Leclerc, il grande ed imperfetto rivale di questa annata, si ritroverà a partire dalla quindicesima posizione dopo aver subito la penalizzazione per il cambio della centralina sulla sua Ferrari. Dietro all’olandese si sono assiepati profili di caratura che fin qui non sono mai riusciti ad inserirsi concretamente nella lotta. Il campione del mondo di Red Bull ha un’autostrada comodissima verso la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 giugno 2022) Tutto apparecchiato. Il GP, che ieri ha mandato in pista ledi Formula 1, potrebbe diventare il primo Gran Premio spartiacque di questa stagione. Nel sabato dedicato alla prova cronometrata più importante, infatti, Maxha confermato il suo feeling con Montreal celebrato nel venerdì conquistando una pole position dal sapore di polizza sullafinale. Charles Leclerc, il grande ed imperfetto rivale di questa annata, si ritroverà a partire dalla quindicesima posizione dopo aver subito la penalizzazione per il cambio della centralina sulla sua Ferrari. Dietro all’olandese si sono assiepati profili di caratura che fin qui non sono mai riusciti ad inserirsi concretamente nella lotta. Il campione del mondo di Red Bull ha un’comodissimala ...

