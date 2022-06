Ginnastica ritmica | Raffaeli fa la storia | due medaglie | finalmente l' Italia d' oro

Pubblicità

Eurosport_IT : SOFIA RAFFAELI FA LA STORIA! ?????? La marchigiana conquista la medaglia d’oro nella Finale di Specialità al cerchio… - Eurosport_IT : SOFIA RAFFAELI SCATENATA! ?????? Dopo l'oro al cerchio arriva anche l'oro alle clavette per l'azzurra agli Europei d… - fanpage : SOFIA RAFFAELI SEI STORIA! È medaglia d’oro nella Finale di Specialità al cerchio agli Europei: è la prima azzurr… - __Ihaveanidea__ : RT @Eurosport_IT: OROOOOOOOOOO ?????? lessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean, Laura Paris… - sararosati54 : RT @Eurosport_IT: SOFIA RAFFAELI FA LA STORIA! ?????? La marchigiana conquista la medaglia d’oro nella Finale di Specialità al cerchio agli… -

Oggi all'Expo di Tel Aviv in Israele, nel corso della giornata conclusiva della 38a edizione dei Campionati europei di. Due ori Il primo oro Sofia l'ha conquistato al cerchio, ...Continuano i successi per la diciottenne marchigiana che stabilisce un nuovo primato storico per la...Agli Europei di Ginnastica Ritmica arriva un oro storico per l'Italia. Sofia Raffaeli diventa la prima azzurra a vincere l'oro nella specialità col cerchio.11:50 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle finali ad attrezzo (squadre) degli Europei di ginnastica ritmica 2022. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2022 di ginnastica ...