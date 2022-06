Fernando Alonso sorprende | partirà dalla prima fila dopo un decennio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 19 giugno 2022) Nuova svolta alla carriera per. Un pilota capace di una prestazione incredibile, che ha così dimostrato di poter stupireanni in F1. Unche ha superato se stesso quello delle qualifiche di sabato a Montreal, conquistando la gloriosa. Una buona e promettente partenza per l’iberico, secondo in griglia dietro a un Max Verstappen sempre più difficile da eguagliare. Clamore e applausi da tutto il pubblico per, in front row per lavolta dal 21 luglio 2012, quando corse per la Ferrari a Hockenheim con pole position e poi vittoria. Una notizia decisamente positiva pere per la sua stessa vacillante posizione in Alpine. Che questo possa aver dato una maggiore spinta alla sua carriera? ...