F1, perché Charles Leclerc partirà davanti a Tsunoda e non ultimo: entrambi penalizzati, il regolamento (Di domenica 19 giugno 2022) Charles Leclerc ha già realizzato il primo sorpasso in visto della sua rimonta di domani. No, il Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, non ha ancora visto il proprio via ufficiale, ma il pilota monegasco grazie alle qualifiche odierne ha già mosso un passo in avanti nello schieramento di partenza. Ma, come sempre, andiamo con ordine. L'Alpha Tauri ha annunciato già nella giornata di venerdì l'omologazione della quarta power unit per Yuki Tsunoda. Il giapponese ha così avuto la certezza di partire da fondo griglia. Di pari passo si è sviluppata la situazione in casa Ferrari, con Charles Leclerc inizialmente penalizzato di 10 posizioni per il cambio della centralina, rivelatasi poi una sorta di pro-forma perché il monegasco ha successivamente ...

