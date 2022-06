F1, Lewis Hamilton: “Il quarto posto non è mai stato così bello per me. Avevo un assetto diverso da Russell” (Di domenica 19 giugno 2022) Miglior qualifica stagionale a Montreal per Lewis Hamilton, che domani potrà partire in seconda fila al via del Gran Premio del Canada 2022, valevole come nono atto del Mondiale di Formula Uno. Il sette volte campione iridato ha siglato il quarto tempo nelle prove ufficiali su asfalto bagnato al volante della Mercedes, inserendosi alle spalle di Max Verstappen (pole-man), Fernando Alonso (2°) e Carlos Sainz (3°). “Mi sento alla grande, sono davvero felicissimo. Il quarto posto non è mai stato così bello per me, forse al primo anno, nel 2007, quando lo conquistai per la prima volta, la sensazione è molto simile perché finora è stata una stagione molto difficile. Riuscire ad affrontare tutte le difficoltà trovate oggi, ed è stato ... Leggi su oasport (Di domenica 19 giugno 2022) Miglior qualifica stagionale a Montreal per, che domani potrà partire in seconda fila al via del Gran Premio del Canada 2022, valevole come nono atto del Mondiale di Formula Uno. Il sette volte campione iridato ha siglato iltempo nelle prove ufficiali su asfalto bagnato al volante della Mercedes, inserendosi alle spalle di Max Verstappen (pole-man), Fernando Alonso (2°) e Carlos Sainz (3°). “Mi sento alla grande, sono davvero felicissimo. Ilnon è maiper me, forse al primo anno, nel 2007, quando lo conquistai per la prima volta, la sensazione è molto simile perché finora è stata una stagione molto difficile. Riuscire ad affrontare tutte le difficoltà trovate oggi, ed è...

