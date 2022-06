È morto Bochicchio, il broker dei vip accusato di aver truffato Conte e El Shaarawy (Di domenica 19 giugno 2022) È morto a Roma, in un incidente stradale sulla via Salaria, Massimo Bochicchio, il broker di 56 anni diventato noto qualche tempo fa perché accusato di aver truffato diversi vip, tra cui Antonio Conte,... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 giugno 2022) Èa Roma, in un incidente stradale sulla via Salaria, Massimo, ildi 56 anni diventato noto qualche tempo fa perchédidiversi vip, tra cui Antonio,...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Incidente mortale per Massimo Bochicchio: la sua moto è andata a fuoco sulla Salaria, a Roma. Il broker era sotto p… - SkyTG24 : Incidente su via Salaria a Roma, morto il broker Massimo Bochicchio - Roma_H_24 : Incidente in via Salaria, è morto il broker Massimo Bochicchio. Era accusato di aver truffato diversi vip -… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Morto in incidente Bochicchio,accusato truffa a Lippi e Conte. Schianto con la moto a Roma. Verifiche sulla dinamica #AN… - CarloMelato : RT @Agenzia_Ansa: Incidente mortale per Massimo Bochicchio: la sua moto è andata a fuoco sulla Salaria, a Roma. Il broker era sotto process… -