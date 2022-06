Donatella uccisa a coltellate in casa | ricercato il marito | l’omicidio nella notte «I vicini li hanno sentiti litigare»

Leggi su blog.libero

(Di domenica 19 giugno 2022) Ennesimo femminicidio, stavolta nel Salento a Novoli, in provincia di Lecce. Una donna di 38 anni,Miccoli, è stataincon una coltellata: a toglierle la vita sarebbe stato il, che al momento èè avvenuto la scorsapoco prima delle 2: nell’abitazione non c’erano i figli, che ilavrebbe portato adella nonna. Ieri sera, suoe i loro figli erano stati visti insieme in piazza per la festa di San Luigi: secondo prime testimonianze, idili avrebbero, nata a Mesagne, avrebbe compiuto 39 anni il ...