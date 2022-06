Pubblicità

Inews24

McDonald's sta testando il McPlant, mentre Burger King vende Impossible Whoppers per i... 'vegetariani' o 'senza carne' oppure ''. Nessuna di queste attribuzioni incentiva il consumo, ...È presente inoltre la sezione "Verso Natura", con prodotti biologici, salutisti e, e una ... per dare ancora di più ai nostrie a una terra in cui le nostre radici rimangono ben salde. ... Clienti vegani in pericolo: non compratelo assolutamente! Arriva un'allerta importante per coloro che amano il cibo vegan e senza proteine di natura animale: occhio a questo prodotto a rischio ...I consigli della specialista e le buone pratiche da seguire per equilibrare al meglio i pasti e i nutrienti nei giorni di workout quando si segue un’alimentazione vegana ...