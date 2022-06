Amici 22, addio a Maria De Filippi? Arriva un volto Mediaset noto (Di domenica 19 giugno 2022) Amici 22 si sta davvero preparando per dare l’addio a Maria De Filippi, pare che in pole position per la conduzione della nuova stagione ci sia un volto molto amato Mediaset. Manca ancora tantissimi tempo per la messa in onda della nuova edizione del talent show d Canale Cinque che oltre ad andare in onda da tanti anni continua il suo successo senza nessun problema, eppure pare proprio che le cose per l’edizione che vedremo nella prossima stagione tv potrebbero cambiare in modo radicale. La notizia era nell’aria da diverso tempo ma da qualche ora si sta facendo sempre più concreta per il grande stupore di tutto il pubblico a casa. E’ infatti possibile che ci possa essere un cambio di guardia per la conduzione del programma di prima serata? Pare infatti che in arrivo ... Leggi su chenews (Di domenica 19 giugno 2022)22 si sta davvero preparando per dare l’De, pare che in pole position per la conduzione della nuova stagione ci sia unmolto amato. Manca ancora tantissimi tempo per la messa in onda della nuova edizione del talent show d Canale Cinque che oltre ad andare in onda da tanti anni continua il suo successo senza nessun problema, eppure pare proprio che le cose per l’edizione che vedremo nella prossima stagione tv potrebbero cambiare in modo radicale. La notizia era nell’aria da diverso tempo ma da qualche ora si sta facendo sempre più concreta per il grande stupore di tutto il pubblico a casa. E’ infatti possibile che ci possa essere un cambio di guardia per la conduzione del programma di prima serata? Pare infatti che in arrivo ...

Pubblicità

yakshaster : sto iniziando a realizzare adesso quanto mi mancheranno, so che è stupido ma friends mi ha tenuto compagnia per un… - JHope__bts_ : addio addio amici addio... - SIAMOpocoseri : stanotte samu fa 18 anni niente volevo gli auguri dai miei amici del mag addio - Laveracausadel1 : AAA cercasi amici che si stanno per sposare per partecipare a addio al celibato!!!! - RACCONTERODITEX : vado a guardare tvd addio amici addio -