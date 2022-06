Zuppa di Porro 18 giugno 2022 (Di sabato 18 giugno 2022) Zuppa di Porro. I giornali sconvolti per le minacce di Putin, poi leggi Imariso che sfotte lo Zar sostenendo che nel discorso di ieri ha detto le solite cose. Vatti a fidare dei cronisti. In prima sulla stampa, la mitica anna dice che Putin ha parlato per quattro ore: è falso. Ha sproloquiato, ma per 75 minuti. C’è bisogno di questi sotterfugi per parlare male di Putin? Gas riduce le forniture e rischiamo di restare a secco. Cerasa consiglia, anticipiamolo e famo senza: pazzia. Acqua, rischiamo anche là dice il Quotidiano nazionale. Politica un gran casino. Oggi è il turno della scissione del M5stelle e delle barzellette. Giggino è diventato ministro e oggi dice basta con il partito dell’odio di Conte e basta con stop a madato per più di due truni. Hanno veramente la faccia come…. E i giornali zitti, perchè giggino oggi piace alla gfente che paice. Ma ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 18 giugno 2022)di. I giornali sconvolti per le minacce di Putin, poi leggi Imariso che sfotte lo Zar sostenendo che nel discorso di ieri ha detto le solite cose. Vatti a fidare dei cronisti. In prima sulla stampa, la mitica anna dice che Putin ha parlato per quattro ore: è falso. Ha sproloquiato, ma per 75 minuti. C’è bisogno di questi sotterfugi per parlare male di Putin? Gas riduce le forniture e rischiamo di restare a secco. Cerasa consiglia, anticipiamolo e famo senza: pazzia. Acqua, rischiamo anche là dice il Quotidiano nazionale. Politica un gran casino. Oggi è il turno della scissione del M5stelle e delle barzellette. Giggino è diventato ministro e oggi dice basta con il partito dell’odio di Conte e basta con stop a madato per più di due truni. Hanno veramente la faccia come…. E i giornali zitti, perchè giggino oggi piace alla gfente che paice. Ma ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Le tensioni nel governo, il voto mafioso secondo Repubblica e l’ossessione di Speranza per le mascherine. Questo… - NicolaPorro : ?? Il silenzio sui referendum, lo spread che sale (ma nessuno dà la colpa a Draghi) e i cinquemila euro per morire (… - NicolaPorro : ?? Il Pd che applaude l’Ue sull’auto elettriche, la boiata di Tridico sul salario minimo e gli italiani spiati in ca… - 2rMarzia : RT @NicolaPorro: Zuppa di Porro - NicolaPorro : Zuppa di Porro -