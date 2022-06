Verona | centrodestra nel caos

(Di sabato 18 giugno 2022) - Il sindaco uscente Sboarina, sostenuto da FdI e Lega, respinge l'apparentamento con l'ex sindaco Tosi, ora in Fi. Tosi a Meloni: nessun accordo con Sboarina. Se Lega, Forza Italia e Fratelli d'...

... è stato comunque garantito, tanto da Wanda Ferro e FdI a Catanzaro, quanto da Flavio Tosi e Forza Italia a, il sostegno al candidato sindaco dicontro il fronte della sinistra'.«Federico Sboarina a Verona e Valerio Donato a Catanzaro potranno dunque contare sul sostegno dell'intero centrodestra, al di là delle formule tecniche di una condivisione che rimane sostanziale.