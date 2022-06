Totti: “Ibrahimovic non vuole mollare, non sbaglierà scelta” (Di sabato 18 giugno 2022) Francesco Totti, ex calciatore e capitano della Roma, ha detto la sua circa l'ipotesi di un possibile ritiro di Zlatan Ibrahimovic Leggi su pianetamilan (Di sabato 18 giugno 2022) Francesco, ex calciatore e capitano della Roma, ha detto la sua circa l'ipotesi di un possibile ritiro di Zlatan

Pubblicità

PianetaMilan : @Totti: “ @Ibra_official non vuole mollare, non sbaglierà scelta” #Totti #Ibrahimovic #ACMilan #Milan #SempreMilan - RadioRossonera : Le parole di #Totti su #Ibrahimovic ?? - MilanSpazio : Totti sicuro sul ritiro di Ibra: “Non sarà la scelta sbagliata” - gilnar76 : Totti: «Ibrahimovic? Non ha nessuna intenzione di mollare» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - sportli26181512 : Totti: 'Ibrahimovic non vuole mollare, la sua scelta non sarà quella sbagliata': Francesco Totti, ex calciatore del… -