Tennis | Atp Queen' s | Berrettini ancora in finale

Pubblicità

Eurosport_IT : Il nome di Berrettini a fianco a quello dei grandi del tennis: per l’azzurro arriva la 4ª finale consecutiva su erb… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP QUEEN'S, BERRETTINI IN SEMIFINALE Battuto l'americano Tommy Paul 6-4, 6-2 #SkySport #SkyTennis #ATPQueens #Berrettini - Eurosport_IT : ?? Ora è ufficiale: Rafa Nadal parteciperà a Wimbledon! ?????????? Scopri di più: - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Il nome di Berrettini a fianco a quello dei grandi del tennis: per l’azzurro arriva la 4ª finale consecutiva su erba ????????… - Eurosport_IT : Chi è Darren Cahill, la nuova aggiunta al team di Sinner? ???? #EurosportTENNIS | #SINNER -

Oggi Matteo in semifinale ha battuto l'olandese van de Zandschulp numero 29in due set. Ma non è stato tutto semplice. Anche perché la pioggia ha spezzettato l'incontro. Nel primo set vinto 6/4 ...Medvedev punta a conquistare il primo titolodallo US Open 2021, quando ha negato a Novak Djokovic la possibilità di completare il Grande Slam. Per diventare il secondo numero 1 del mondo nell'...Non si gioca solo a Londra per il celebre torneo del Queen's con Matteo Berrettini finalista, opposto al serbo Filip Krajinovic. Il riferimento al torneo ATP di Halle, sul grass tedesco, dove sono and ...Elias Ymer e Borna Coric sono i finalisti dell’Emilia-Romagna Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna sui campi del Tenn ...