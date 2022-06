Tavares molla tutti e porta via Stellantis dai mercati europei. Che tempismo! (Di sabato 18 giugno 2022) E così Tavares molla tutti e porta via Stellantis (secondo gruppo automobilistico in Europa) dall’Acea, l’associazione dei costruttori operanti sui mercati europei di cui peraltro è stato presidente nel 2018 e nel 2019. Nonostante siano passati 11 anni e almeno un paio di sconvolgimenti come Covid e guerra in Europa, la mossa – che poi è uno schiaffo a chi resta – mi ricorda quella di Sergio Marchionne. Nel 2011, l’allora boss di Fiat-Chrysler portò il gruppo fuori da Confindustria di cui pure erano stati presidente Gianni Agnelli e Luca Cordero di Montezemolo. Un botto. Marchionne abbandonò anche l’Anfia, l’associazione dei costruttori in Italia, ma di questo non s’accorse nessuno. Tavares e Marchionne hanno insomma un’altra cosa in comune oltre Fiat ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) E cosìvia(secondo gruppo automobilistico in Europa) dall’Acea, l’associazione dei costruttori operanti suidi cui peraltro è stato presidente nel 2018 e nel 2019. Nonostante siano passati 11 anni e almeno un paio di sconvolgimenti come Covid e guerra in Europa, la mossa – che poi è uno schiaffo a chi resta – mi ricorda quella di Sergio Marchionne. Nel 2011, l’allora boss di Fiat-Chrysler portò il gruppo fuori da Confindustria di cui pure erano stati presidente Gianni Agnelli e Luca Cordero di Montezemolo. Un botto. Marchionne abbandonò anche l’Anfia, l’associazione dei costruttori in Italia, ma di questo non s’accorse nessuno.e Marchionne hanno insomma un’altra cosa in comune oltre Fiat ...

