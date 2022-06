Tacchinardi | “Il Milan è la squadra più lucida nel capire le esigenze”

(Di sabato 18 giugno 2022) Alessio, ex centrocampista della Juventus, ha parlato di come si muovono sul mercato sia ilche l'Inter

Intervistato da Tmw, l'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha espresso la propria opinione in merito al futuro di Paulo Dybala. 'Chi potrebbe maggiormente accelerare il rilancio di Dybala tra Inzaghi, Mourinho e Pioli? Guardando solo al campo...' Alessio Tacchinardi vanta la lucidità del mercato del Milan e non apprezza invece quello dell'Inter. L'ex Juventino Alessio Tacchinardi analizza il mercato delle squadre milanesi di quest'estate. A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi ha parlato dei movimenti delle squadre di Serie A.