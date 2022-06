Russia | Cina e non solo Chi sta riconoscendo di fatto i Talebani

Leggi su formiche

(Di sabato 18 giugno 2022) “Una delegazione del governo afghano formata da rappresentanti dei(organizzazione terroristica riconosciuta e bandita in)”, come scrive il Kommersat usando una definizione realista e una specificazione necessaria tra parentesi, è stata ospitata al Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF). Mohammadunis Hossain, capo della Camera di Commercio e Industria afghana, ha dichiarato che il suo Paese intende intavolare colloqui con laper l’esenzione dai dazi doganali e per l’acquisto di 2 milioni di tonnellate di grano e di petrolio “per la prima volta” — magari sfruttando i ribassi conseguenti alle sanzioni occidentali legati alla guerra in Ucraina. What a group. The allies ofarrived at the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF): among them the Taliban, the head ...