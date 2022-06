"Non devono morire mai": Elisabetta Gregoraci, il dramma che la ha segnata (Di sabato 18 giugno 2022) Nella serata di ieri, venerdì 17 giugno, è ripartito Battiti Live: la prima tappa in Puglia, la serata come sempre verrà poi trasmessa, in differita, su Italia 1. Alla conduzione sempre Elisabetta Gregoraci, che prima del debutto si è concessa per una lunga intervista al settimanale Grazia. Colloquio in cui ha parlato di tutto: delle difficoltà nella sua vita, dei lutti, della sua carriera. La Gregoraci ha raccontato anche il dolore provato per la perdita della madre, che si è ammalata quando Elisabetta e le sue sorelle erano ancora piccole. Per quel dolore, spiega la conduttrice, la sua non è stata un'adolescenza spensierata. "Il distacco definitivo l'ho vissuto male, le mamme non dovrebbero morire mai. Ci sono stati periodi in cui sono stata molto arrabbiata con la vita". ha confessato. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Nella serata di ieri, venerdì 17 giugno, è ripartito Battiti Live: la prima tappa in Puglia, la serata come sempre verrà poi trasmessa, in differita, su Italia 1. Alla conduzione sempre, che prima del debutto si è concessa per una lunga intervista al settimanale Grazia. Colloquio in cui ha parlato di tutto: delle difficoltà nella sua vita, dei lutti, della sua carriera. Laha raccontato anche il dolore provato per la perdita della madre, che si è ammalata quandoe le sue sorelle erano ancora piccole. Per quel dolore, spiega la conduttrice, la sua non è stata un'adolescenza spensierata. "Il distacco definitivo l'ho vissuto male, le mamme non dovrebberomai. Ci sono stati periodi in cui sono stata molto arrabbiata con la vita". ha confessato. ...

