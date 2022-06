Musica, D’Alessio & friends infiammano Napoli: boom per il mega evento a Piazza del Plebiscito (Di sabato 18 giugno 2022) Una festa sul palco, dietro le quinte, in Piazza e in molte case: è stato questo lo spettacolo ‘Gigi uno come te’ che ieri sera ha celebrato, a Napoli, i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio con una diretta su RaiUno, Raiplay e Rai Digital. Il musicista ha infiammato Piazza del Plebiscito che, dopo oltre due anni, è tornata a spendere con migliaia di persone che hanno cantato, ballato e animato oltre tre ore di Musica, risate ed emozioni. Fans che, dal pomeriggio e sotto la pioggia, hanno aspettato ore per poter accedere ai propri posti in platea. In Piazza Trieste e Trento c’è chi, non avendo il biglietto, ascolta lo spettacolo da lontano e sono tutti composti, tutti in silenzio. Diverse le camionette delle forze dell’ordine e tanti i vigili urbani che hanno chiuso ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 giugno 2022) Una festa sul palco, dietro le quinte, ine in molte case: è stato questo lo spettacolo ‘Gigi uno come te’ che ieri sera ha celebrato, a, i 30 anni di carriera di Gigicon una diretta su RaiUno, Raiplay e Rai Digital. Il musicista ha infiammatodelche, dopo oltre due anni, è tornata a spendere con migliaia di persone che hanno cantato, ballato e animato oltre tre ore di, risate ed emozioni. Fans che, dal pomeriggio e sotto la pioggia, hanno aspettato ore per poter accedere ai propri posti in platea. InTrieste e Trento c’è chi, non avendo il biglietto, ascolta lo spettacolo da lontano e sono tutti composti, tutti in silenzio. Diverse le camionette delle forze dell’ordine e tanti i vigili urbani che hanno chiuso ...

