Mancano operatori, Rsa trentina costretta a ridurre posti letto (Di sabato 18 giugno 2022) (Adnkronos) – "AAA cercansi operatori socio sanitari" (Oss). Suona così l'appello lanciato da una Rsa trentina, in alta Val di Non, finora sempre caduto nel nulla perché "non si trova personale disponibile", racconta all'Adnkronos Salute Elisa Gelsomino, psicologa e vicedirettrice della Rsa 'Stella montis' di Borgo D'Anaunia, a 55 km da Trento e 20 da Cles. Tanto che "ci siamo ritrovati un mese fa ad aver paura di non riuscire a garantire il servizio, e abbiamo dovuto eliminare tutti i posti letto a pagamento". Così, in attesa di 'candidati', la Rsa ha creato un corso di formazione intensivo per operatori ausiliari: "non è la stessa cosa di avere personale qualificato, ma speriamo poi in una ulteriore formazione", riferisce. "E poi dicono che i sanitari fuggono dal pubblico e vengono 'rubati' dal ..."

