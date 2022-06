LIVE Scherma, Europei 2022 in DIRETTA: tre azzurri in semifinale nel fioretto! A breve Fiamingo-Navarria (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.33 Siamo dunque giunti alle semifinali dei due tornei in programma oggi. Inizieremo con la spada femminile, a seguire toccherà ai fiorettisti. L’ordine delle sfide: Fiamingo (ITA) – Navarria (ITA) Kharkova (Ukr) – Swatowska Wenglarczyk (Pol) Marini (ITA) – Chastanet (Fra) Garozzo (ITA) – Avola (ITA) 17.30 Riepiloghiamo gli esiti dei quarti del fioretto maschile: Marini (ITA) – Sido (Fra) 15-6 Foconi (ITA) – Chastanet (Fra) 13-15 Garozzo (ITA) – Choupenitch (Cze) 15-6 Avola (ITA) – Llavador (Esp) 15-13 17.28 Niente da fare, la doppia stoccata di Chastanet costringe Alessio Foconi all’eliminazione (13-15)… Peccato! 17.27 Manca solo la fine dell’assalto di Foconi, 13-13. Se vince Alessio sarà podio tutto azzurro!!! 17.26 AVOLA SBARCA IN semifinale E FOCONI ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.33 Siamo dunque giunti alle semifinali dei due tornei in programma oggi. Inizieremo con la spada femminile, a seguire toccherà ai fiorettisti. L’ordine delle sfide:(ITA) –(ITA) Kharkova (Ukr) – Swatowska Wenglarczyk (Pol) Marini (ITA) – Chastanet (Fra) Garozzo (ITA) – Avola (ITA) 17.30 Riepiloghiamo gli esiti dei quarti del fioretto maschile: Marini (ITA) – Sido (Fra) 15-6 Foconi (ITA) – Chastanet (Fra) 13-15 Garozzo (ITA) – Choupenitch (Cze) 15-6 Avola (ITA) – Llavador (Esp) 15-13 17.28 Niente da fare, la doppia stoccata di Chastanet costringe Alessio Foconi all’eliminazione (13-15)… Peccato! 17.27 Manca solo la fine dell’assalto di Foconi, 13-13. Se vince Alessio sarà podio tutto azzurro!!! 17.26 AVOLA SBARCA INE FOCONI ...

