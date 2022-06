Joe Biden cade dalla bicicletta mentre saluta una piccola folla di sostenitori video

(Di sabato 18 giugno 2022) Il presidente americano Joeè caduto, ma non ci sono state conseguenze ed è poi ripartito pedalando. La caduta, come mostra undella Cnn, è avvenutafaceva una corsa in bici con la moglie Jill e la scorta nei pressi della sua casa al mare nel Delaware.la first lady girava da una parte, il marito si è diretto dall’altra verso unadivenuti arlo. Ma si è impigliato un piede nei raggi di una ruota ed è caduto a terra. Il presidente, 79 anni, si è rialzato subito e ha dichiarato di essere “ok”. Poi ha parlato brevemente con i giornalisti ed è risalito in sella. La Casa Bianca, ha riferito la Cnn, ha fatto sapere che il ...

