Iraq, le gazzelle della riserva di Sawa muoiono di fame (Di sabato 18 giugno 2022) Poco piu' di un mese fa, c'erano 148 gazzelle che si divertivano nella riserva irachena di Sawa. Ma la mancanza di foraggio a causa delle scarse piogge e dei pochi investimenti pubblici ha decimato ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 giugno 2022) Poco piu' di un mese fa, c'erano 148che si divertivano nellairachena di. Ma la mancanza di foraggio a causa delle scarse piogge e dei pochi investimenti pubblici ha decimato ...

