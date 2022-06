Ilary Blasi, notizia choc | “È gravissimo”: ennesimo infortunio, via subito (Di sabato 18 giugno 2022) Non c’è pace per l’Isola dei Famosi. Un altro concorrente è dovuto andare con urgenza in ospedale, è a rischio la sua finale: sembra grave Ilary Blasi (Youtube)Manca pochissimo alla finale dell’Isola dei Famosi. Il reality estremo ha avuto una durata inedita e ha messo a dura prova tutti i naufraghi che, oltre che con la fame, quest’anno han dovuto fare i conti anche con il maltempO. Le prove son sempre più difficili e resistere ai colpi di fame e di difficoltà non è facile: vince il più forte. Nelle ultime ore, però, i telespettatori sono in allarme. Per Ilary Blasi un’ennesima preoccupazione, un naufrago è stato portato d’urgenza in ospedale e il suo futuro in Honduras è in dubbio. Ecco di chi si tratta. Ilary Blasi deve vivere un altro ritiro? Edoardo Tavassi ... Leggi su ck12 (Di sabato 18 giugno 2022) Non c’è pace per l’Isola dei Famosi. Un altro concorrente è dovuto andare con urgenza in ospedale, è a rischio la sua finale: sembra grave(Youtube)Manca pochissimo alla finale dell’Isola dei Famosi. Il reality estremo ha avuto una durata inedita e ha messo a dura prova tutti i naufraghi che, oltre che con la fame, quest’anno han dovuto fare i conti anche con il maltempO. Le prove son sempre più difficili e resistere ai colpi di fame e di difficoltà non è facile: vince il più forte. Nelle ultime ore, però, i telespettatori sono in allarme. Perun’ennesima preoccupazione, un naufrago è stato portato d’urgenza in ospedale e il suo futuro in Honduras è in dubbio. Ecco di chi si tratta.deve vivere un altro ritiro? Edoardo Tavassi ...

Pubblicità

infoitcultura : Isola dei Famosi, perché Ilary Blasi e Alvin litigano sempre in diretta? Finalmente la verità - Grone__ : Non ho capito perché è due giorni che gli anglofoni commentano Ilary Blasi - ParliamoDiNews : `Ci hanno fatto litigare!`: guai in vista per Ilary Blasi, fioccano accuse sull`intera produzione #litigare #guai… - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: direzione Circo Massimo per la divina Ilary Blasi #vasco ?????????? - _sarcasticraven : Ma guarda caso requisisci tutti i libri di statistica proprio quando gli hai detto di fare studio individuale... C… -