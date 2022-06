Fusaro si scaglia contro l' estradizione di Assange | vergogna e minaccia alla democrazia

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 giugno 2022) Ieri è arrivato il via libera dal Regno Unito all'negli Stati Uniti di Julian, l'attivista che rischia di scontare in un carcere degli Stati Uniti una pesante condanna per aver contribuito a diffondere tramite la piattaforma online Wikileaks documenti riservati, contenenti tra l'altro notizie su crimini di guerra commessi dforze Usa in Iraq e Afghanistan. La ministra dell'Interno britannica, Priti Patel, ha ordinato l'dopo il completamento della procedura giudiziaria. La notizia ha fatto sobbalzare il filosofo Diego, che su Twitter si è imbufalito per la scelta della Gran Bretagna: “Davvero qualcuno è così ingenuo da credere ancorafiaba degli USA come ‘la più grandedel mondo' e ‘la patria della ...