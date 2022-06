Federica Pellegrini, addio al nubilato con le amiche a Formentera (Di sabato 18 giugno 2022) L'addio al nubilato con le amiche a Formentera. In vista del matrimonio con Matteo Giunta, in programma tra qualche settimana. Una vacanza per sole donne, come tradizione vuole. "La squadra di Fede", ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 18 giugno 2022) L'alcon le. In vista del matrimonio con Matteo Giunta, in programma tra qualche settimana. Una vacanza per sole donne, come tradizione vuole. "La squadra di Fede", ...

Pubblicità

blogcupoftea : Federica Pellegrini: 'Lo sport si occupi di atleti trans' - age_of_VIRGO : RT @Stefanialove_of: 'Lo sport si occupi degli atleti trans e li aiuti' Alla vigilia dei mondiali Federica Pellegrini manda un messaggio i… - napolista : Federica Pellegrini: «La mia era un’Italia di prime donne, questa è una nazionale di amici» A La Stampa: «Pensavo… - infoitsport : Nuoto, Federica Pellegrini: 'Mi mancano le gare, seguirò i Mondiali da super tifosa' - infoitsport : Federica Pellegrini: “Lo sport si occupi di atleti trans. Non ho nostalgia del nuoto, mi sposo in chiesa in abito b… -