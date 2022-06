F1 oggi, GP Canada 2022: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di sabato 18 giugno 2022) oggi, sabato 18 giugno, assisteremo alle prove libere 3 e alle qualifiche del GP del Canada, nono round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito nordamericano si prospetta una giornata difficile per i piloti e i team viste le previsioni meteorologiche e l’attesa presenza della pioggia. Arrivo di Giove Pluvio che potrebbe andare ad alterare i valori in pista. Da questo punto di vista, la Ferrari dovrà essere abile nel comprendere i vari momenti. Come è noto, il monegasco Charles Leclerc andrà in penalità: al monegasco, infatti, sono state comminate 10 posizioni in griglia di partenza per la sostituzione della centralina e di conseguenza per lui sarà un weekend difficile dopo i guai di Baku (Azerbaijan). La Rossa, quindi, dovrà affidarsi allo spagnolo Carlos Sainz per lottare in ottica pole-position ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022), sabato 18 giugno, assisteremo alle prove libere 3 e alledel GP del, nono round del Mondialedi F1. Sul circuito nordamericano si prospetta una giornata difficile per i piloti e i team viste le previsioni meteorologiche e l’attesa presenza della pia. Arrivo di Giove Pluvio che potrebbe andare ad alterare i valori in pista. Da questo punto di vista, la Ferrari dovrà essere abile nel comprendere i vari momenti. Come è noto, il monegasco Charles Leclerc andrà in penalità: al monegasco, infatti, sono state comminate 10 posizioni in griglia di partenza per la sostituzione della centralina e di conseguenza per lui sarà un weekend difficile dopo i guai di Baku (Azerbaijan). La Rossa, quindi, dovrà affidarsi allo spagnolo Carlos Sainz per lottare in ottica pole-position ...

