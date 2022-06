Europei | che Italia | oro Garozzo | argento Marini e Fiamingo | bronzo Avola e Navarria

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi a #Kiev: Questo è il momento dell’Europa. Dobbiamo raccogliere le sfide che abbiamo davanti a noi… - Eurosport_IT : ?????????????? ???????????? ?? ?????????? ?????????? ?? Che forza le nostre ragazze, sul podio agli Europei di Scherma di Antalya!! Fantast… - fattoquotidiano : La rete di mr. Riotta. Da quando, nel 2018, è stato inserito dall’Unione europea nell’elenco dei massimi esperti ha… - el_Diez79 : @jacopo_iacoboni Le ricordo che anche i russi sono europei e la Russia é uno Stato dell'Europa. Tanto per... ????? - AmolaroMario : .@Mipaaf_, Triturate vivi o gassare i pulcini è già vietato in Francia e Germania, mentre l'Italia ha già approvato… -

Grande seconda giornata ai campionatidi Antalya 2022 per l'Italiaconquista ben cinque medaglie: oro di Daniele Garozzo, argento di Tommaso Marini e Rossella Fiamingo e bronzo di Giorgio Avola e Mara Navarria, sommate all'......mentre il premier Mario Draghi è impegnato in prima persona con gli altri leaderEmmanuel ... I partitisostengono il governo Draghi lavorano alla risoluzione da votare martedì dopo le ...Completa l’impresa l’Aktis Acquachiara che, in gara 3 di finale playout, batte 8-4 la Telemedico Sportiva Sturla e conquista la permanenza in serie A2. La formazione biancoazzurra ha fortemente deside ...Doppietta italiana sul podio, ma la medaglia d'oro se la metta al collo Vlada Kharkova. E' l'atleta ucraina a laurearsi la nuova campionessa d'Europa nella spada femminile. Rossella Fiamingo si arrend ...