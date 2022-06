Elena Del Pozzo uccisa dalla mamma Martina Patti con 11 coltellate. L’autopsia: «La bimba non è morta subito». Il gip convalida il fermo (Di sabato 18 giugno 2022) Catania, i primi risultati dell’esame all’obitorio dell’ospedale Cannizzaro di Catania «I colpi — informa una nota della Procura — sono compatibili con un coltello da cucina, che non è stato ancora trovato». Leggi su corriere (Di sabato 18 giugno 2022) Catania, i primi risultati dell’esame all’obitorio dell’ospedale Cannizzaro di Catania «I colpi — informa una nota della Procura — sono compatibili con un coltello da cucina, che non è stato ancora trovato».

