Draghi e l’economia di guerra difficile da nascondere

Roma, 18 giu – Mario Draghi si trova probabilmente a gestire da premier tecnico il più difficile momento storico della storia repubblicana italiana, almeno sul piano della politica estera. Una crisi militare ed economica globale dagli effetti nefasti per l'economia dei cittadini, che non lascia immaginare una veloce risoluzione. Anche in ragione di ciò, appare evidente il nostro percorso spedito verso l'avvento di un'economia di guerra. Draghi, l'economia di guerra, la crisi Termine raccapricciante ma realistico, utilizzato dal Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron negli scorsi giorni, che dovrebbe suonare come un campanello d'allarme. La Francia può vantare un'economia maggiormente florida rispetto a quella italiana, maggiore tasso occupazionale, una ...

