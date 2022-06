Crisi idrica in Italia | scattano le ordinanze antisprechi | dove e di cosa si tratta

(Di sabato 18 giugno 2022)in: le regioni più colpite dall’emergenza siccità sono il Piemonte e la Lombardia che attraverso i proprio Comuni stanno intervenendo per limitare lo spreco d’acqua.inleNel Po èsiccità: è scattato l’allarme nei giorni scorsi a causa, in particolare, della mancanza di piogge. “Questi valori non si vedono da circa 70 anni”, sono state le parole arrivate direttamente dall’Osservatorio sugli utilizzi idrici che sta facendo riflettere ma allo stesso tempo preoccupare. In più, questa siccità “sta causando gravi preoccupazioni per i produttori agricoli e il conseguente rischio sulla disponibilità di cibo“: è stata la denuncia di Coldiretti ...

La Regione Emilia - Romagna è pronta a chiedere al governo lo stato di emergenza nazionale per lache sta minacciando in particolare i territori del bacino padano dell'asta del fiume Po : un passo necessario per fronteggiare una situazione di siccità complessa dal punto di vista ..."L'emergenza- conclude Priolo - per ora coinvolge principalmente l'attività irrigua del settore agricolo, comparto fondamentale per l'economia regionale, ma ci preoccupa anche il fronte ...Ferrara, 18 giu - "Bene l'annunciata richiesta al Governo, da parte della Regione Emilia-Romagna, dello Stato di emergenza nazionale per la grave situazione legata alla siccità e agli effetti negativi ...«Credo sia inevitabile dichiarare uno stato di crisi rispetto alla siccità. Abbiamo intere aree del paese ed europee che non vedono pioggia ...