Così risponderemo in aula alla sfida di Putin Scrive Borghi Pd

Leggi su formiche

(Di sabato 18 giugno 2022) Ci voleva, forse, l’ultima intemerata di un Vladimirin versione Fidel Castro al Forum economico di San Pietroburgo per far comprendere al mondo (e a chi abbia orecchie per comprendere e occhi per vedere) la natura profondamente ideologica della sua recente aggressione all’Ucraina. Il discorso di San Pietroburgo è l’ultima, compiuta evoluzione di una teoria già abbondantemente esposta al mondo nel recente passato, tra la famosa intervista al Financial Times del 2019 e l’intervento al Valdai Club del 2021: l’Occidente per lui è il nemico, il modello obsoleto da sostituire con la autocrazia orientale, e l’Unione Europea è null’altro che un’ancella dell’ imperialismo americano. È con questo mastice ideologico che lo zar del Cremlino, auto-ribattezzatosi reincarnazione di Pietro il Grande, ammanta e giustifica la guerra di aggressione all’Ucraina, affiancato nella ...