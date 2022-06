(Di sabato 18 giugno 2022) Il leader della Lega parla della decisione del candidato Sboarina di dire 'no' all'apparentamento con Forza Italia e con Flavio Tosi al ...

Il leader della Lega parla della decisione del candidato Sboarina di dire 'no' all'apparentamento con Forza Italia e con Flavio Tosi al ..."Un errore madornale".Salvini parlando dal palco a Sesto San Giovanni bolla così lo schiaffo di Federico Sboarina ... al ballottaggio delle elezionidi domenica 26 giugno, all'... Comunali, Matteo Salvini: a Verona errore madornale La decisione di Federico Sboarina di dire no all'apparentamento con Forza Italia e con Flavio Tosi al ballottaggio a Verona "è un errore madornale" secondo il segretario della Lega Matteo Salvini che ...Ha inaugurato venerdì 17 giugno, nel tardo pomeriggio, la sesta edizione di festivaLOVE, kermesse di tre giorni ospitata dalla città che diede i natali a Matteo Maria Boiardo, l’autore del poema epico ...