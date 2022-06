Brindisi, salva la figlia dal mare e poi muore davanti a lei: il dramma in spiaggia (Di sabato 18 giugno 2022) Un altro dramma si va ad aggiungere a quelli dei giorni scorsi: in provincia di Brindisi un uomo è morto dopo aver salvato le figlie dalle onde. È accaduto alle 17 di sabato 18 giugno, quando il 47enne è partito da Bari per un weekend fuori assieme alla moglie e alle figlie, due gemelli di 11 anni. I quattro stavano sostando nella spiaggia di Forcatella, tra Torre Canne e Savelletri. Qui, in una caletta, una delle due gemelle stava facendo il bagno. Poi all'improvviso le onde si sono alzate e la piccola non riusciva più a tornare a riva. A quel punto è stato il padre a tuffarsi e raggiungerla per portarla in salvo. Se però la piccola è riuscita ad arrivare al bagnasciuga, l'uomo non ce l'ha fatta. Inutili i soccorsi degli altri bagnanti. Tra le ipotesi sulle cause del decesso, quella di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Un altrosi va ad aggiungere a quelli dei giorni scorsi: in provincia diun uomo è morto dopo averto le figlie dalle onde. È accaduto alle 17 di sabato 18 giugno, quando il 47enne è partito da Bari per un weekend fuori assieme alla moglie e alle figlie, due gemelli di 11 anni. I quattro stavano sostando nelladi Forcatella, tra Torre Canne e Savelletri. Qui, in una caletta, una delle due gemelle stava facendo il bagno. Poi all'improvviso le onde si sono alzate e la piccola non riusciva più a tornare a riva. A quel punto è stato il padre a tuffarsi e raggiungerla per portarla in salvo. Se però la piccola è riuscita ad arrivare al bagnasciuga, l'uomo non ce l'ha fatta. Inutili i soccorsi degli altri bagnanti. Tra le ipotesi sulle cause del decesso, quella di un ...

