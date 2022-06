Biden non si regge in piedi? Nuova caduta, serve l'intervento dei servizi segreti (Di sabato 18 giugno 2022) Il presidente Usa, Joe Biden, è caduto mentre andava in bicicletta vicino alla sua casa al mare in Delaware, a Rehoboth Beach. Gli agenti del Secret service sono subito intervenuti e l'hanno aiutato a rialzarsi. «Sto bene», ha assicurato l'inquilino della Casa Bianca, spiegando ai reporter di avere avuto un problema a togliere dai pedali le scarpe da bici mentre provava a fermarsi per parlare con un gruppo di persone. La caduta è avvenuta al termine di una pedalata al Cape Henlopen State Park del presidente Usa, 79 anni, e della first lady Jill Biden. «Il piede mi è rimasto incastrato», ha spiegato l'inquilino della Casa Bianca, che indossava un casco. Il presidente si è ripreso rapidamente e si è fermato diversi minuti a chiacchierare con le persone che si erano raccolte al suo passaggio. I Biden stanno ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Il presidente Usa, Joe, è caduto mentre andava in bicicletta vicino alla sua casa al mare in Delaware, a Rehoboth Beach. Gli agenti del Secret service sono subito intervenuti e l'hanno aiutato a rialzarsi. «Sto bene», ha assicurato l'inquilino della Casa Bianca, spiegando ai reporter di avere avuto un problema a togliere dai pedali le scarpe da bici mentre provava a fermarsi per parlare con un gruppo di persone. Laè avvenuta al termine di una pedalata al Cape Henlopen State Park del presidente Usa, 79 anni, e della first lady Jill. «Il piede mi è rimasto incastrato», ha spiegato l'inquilino della Casa Bianca, che indossava un casco. Il presidente si è ripreso rapidamente e si è fermato diversi minuti a chiacchierare con le persone che si erano raccolte al suo passaggio. Istanno ...

