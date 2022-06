Zaniolo | «Impensabile potessi fare 25-30 gol Futuro? Interesse delle big fa piacere»

(Di venerdì 17 giugno 2022) Il calciatore della Romaha parlato della stagione in giallorosso evoci di mercato sul suoNicolò, attaccante della Roma e della Nazionale, in una intervista a SportWeek in uscita domani ha parlato della stagione in giallorosso evoci di mercato sul suo. Questo un estratto riportato da La Gazzetta dello Sport. STAGIONE – «L’obiettivo di quest’anno era quello di non fermarsi, riprendere continuità e tornare a essere un calciatore. Ho segnato 8 gol, che a qualcuno sembrano pochi, ma era da folli pensare chefarne 25/30 dopo due anni senza pallone. Poi abbiamo regalato ai tifosi un trofeo che mancava da tantissimo. Quindi è andata benissimo». CONFERENCE LEAGUE – «Col gol segnato al Trabzonspor mi sono detto: ...

Il calciatore della Romaha parlato della stagione in giallorosso e delle voci di mercato sul suo futuro Nicolò, attaccante della Roma e della Nazionale, in una intervista a SportWeek in uscita domani ha parlato della stagione in giallorosso e delle voci di mercato sul suo futuro. Questo un estratto ... Serve il grande colpo nella trequarti del Milan, quello che faccia saltare il banco e le carte in tavola: Zaniolo è l'uomo giustoIl mercato e l'attualità calcistica nostrana. In merito a ciò, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Massimo Brambati, ex calciatore, attualmente opinionista. Il Milan parte ...